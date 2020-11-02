亞股今早不甩美股上周五收低，日韓股市聯袂開高上漲，台股三大期指跟上多頭腳步攜手開高，11月台指期開漲61點、為12474點，大盤開高18.98點、為12565.32點，隨後在台積電(2330)、鴻海(2317)、大立光(3008)、聯發科(2454)等權值標股連袂上漲下，大盤漲點隨之擴大，企圖收復12600關。

10月30日美股受財政刺激新方案的談判破裂、新冠感染率飆升，導致VIX恐慌指數居高不下，蘋果領跌，Twitter暴跌逾20%，科技股哀鴻遍野，道指盤中一度跌逾500點；收盤，道瓊指數下跌157.51點，或0.59%，收26,501.60點；標普500指數下跌40.15點，或1.21%，收3,269.96點；那斯達克指數下跌274.00點，或2.45%，收10,911.59點；費城半導體指數下跌37.50點，或1.64%，收2,246.15點。統計一周，道指下跌6.5%，標普跌5.6%、創下自3月份以來的最大單週跌幅，那指跌逾5%、創3月以來最差周表現。

台股上周五收低116.57點、或0.92%，為12546.34點，失守12600關口，成交值放大至1972.64億元；統計一周下跌352.48點、或2.73%，10月累計上漲30.73點、或0.25%。籌碼面，上周五外資賣超222.12億元，投信賣超2.67億元，自營商賣超48.36億元，三大法人賣超273.16億元；10月外資賣超143.21億元，投信賣超37.32億元，自營商賣超121.57億元，三大法人賣超302.10億元。今早開高18.98點、為12565.32點。

分析師指出，台股上周呈現連續回檔跌破月線及季線，10月30日指數收低12,546.34點；本周盤勢拚重新站回季線上，除美國總統大選將在11月3日正式登場，將牽動全球政經局勢變化，國內方面，大立光等上市櫃公司本周進入第3季財報、10月營收公布旺季，科技廠、電信業者本周也將接棒舉辦法說，預期將釋出營運展望，皆為關注焦點。

(時報資訊)