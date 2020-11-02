羅智強在臉書發文。（摘自羅智強臉書）

國民黨革實院長羅智強發動20輛貼著「為新聞自由請命，蘇貞昌別當關新聞台的民主罪人」標語的「新聞自由公車」，要自10月26日起行經行政院共計1200天。他今天再度以「救中天，全球14城僑胞站出來」為題在臉書公布，將自明天開始陸續出動與全球14個城市贊助的「小強聯名公車」共14輛公車，要繞經行政院，一起嚴正警告蘇貞昌，別當關新聞台的民主罪人。他也決定持續號召全球關心台灣民主的僑胞，一起為中華民國的新聞自由請命。

羅智強說，這14個城市，包括：洛杉磯 吳程遠、芝加哥 周賢孟、舊金山 黃偉悌、西雅圖 房苔蒂、底特律 張正義、休士頓 陳煥澤、達拉斯 谷祖光、安娜堡 何啟建、聖路易 黃一民、紐約 于金山、多倫多 麥錦鴻、鳳凰城 高志中、巴爾的摩 張衛中、馬尼拉 王家鵬（依加入順序列表）。

他說，他得到的最新消息，自從羅智強開第一槍，發出「中天關定了」的警訊，不分黨派，捍衛新聞自由的聲音開始湧現，包括陳水扁、柯文哲都為新聞自由發聲。而NCC的聽證會醜態百出，坐實先射箭後畫靶的傳聞。民進黨政府內部已出現二派聲音，「停損派」認為不可低估台灣人民捍衛新聞自由的決心，要審慎處理；「東廠派」則堅持要消滅監督政府的聲音，殺中天以儆各新聞台，所以仍有羅文嘉、黃國昌等人配合NCC，當打手為關中天強力帶風向。

羅智強提醒，中天會不會關，台灣的新聞自由會不會被埋進棺材？現在已是倒數時刻。 12月初，中天是否關台，新聞自由是否被割喉，答案就會揭曉。因此，他決定號召全球關心台灣民主的僑胞，一起為中華民國的新聞自由請命。

羅智強強調，因為他知道，民進黨對權力的貪婪是沒有止境的，天不怕地不怕，只怕人民的憤怒。所以，新加入的14輛小強公車，將以「聯名」方式，承載著來自全球各城的怒吼，警告民進黨政府，不要背叛民進黨前輩鄭南榕「百分百言論自由」的神主牌。守護民主，人人有責，再次感謝十四城的僑胞，為捍衛新聞自由，挺身而出。

(中時 )