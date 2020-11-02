美國大選前，投資人態度觀望，台股加權指數2日開在12,565.32點，電子權值股台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）股價開在盤上，帶動指數緩步向上攀升。

美國股市以跌勢，結束了選前最後一周的表現，包括疫情嚴峻、刺激方案缺乏進展，以及大選之前投資人觀望等，都是股市下跌的主因。

道瓊工業平均指數10月30日終場下跌0.59％（157.51點）、收26,501.60點。那斯達克指數下跌2.45％（274點）、收10,911.59點。費城半導體指數下跌1.64％（37.50點）、收2,246.15點。

美國11月3日將投票，兩黨候選人RCP差距7.2％。元富投顧指出，本波段引領全球股市大多頭的那斯達克指數，是重要關鍵，以長天期角度來看，目前已跌破季線，重要觀察個股，以微軟、蘋果、谷歌及亞馬遜「MAGA」為主。

另外，美國費城半導體指數，本波還創史高，後勢密切追蹤，都攸關台股和全球整體景氣榮枯。

美元指數和黃金的觀察，是國際避險資金的重要觀察點，過去黃金走多頭時，代表全球風險意識仍高，但金價在創歷史新高後，短線拉回格局，一旦開始走弱，要留意這些避險資產的去處。

另外，美元指數也來到關鍵，目前在94關卡附近，對國際股市股市成為十字路口，未來留意國際避險資金動向。

近期全球股市隨美股起舞，國際股市紛紛出現高檔拉回，包括美股和歐股都一樣，但台股近期上下震盪。台股最重要的護國神山，台積電出現上沖下洗，未來是否能站回440元整數關卡?將是本波觀察重心。美國隨大選進入倒數，中美關係持續惡化，後續持續觀察，將是台股未來最大變數。

(工商 )