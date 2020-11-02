微笑最近履次被諮詢到印加果油的好壞，於是上網查了一下，卻赫然發現許多網站及廣告過於穿鑿附會，甚至用斷章取義的方式來包裝印加果油。所以本周微笑想從印加果油的成份分析，定位一個明確的保健角色。

(圖/微笑藥師網提供)

一、印加果油成分解析

印加果(sacha inchi/Plukenetia volubilis)，又稱星油藤/印加花生/山花生，是大戟科多年生攀緣產油植物，原產於秘魯、厄瓜多爾、委內瑞拉、巴西和南美洲地區海拔200至1500米的的亞馬遜雨林中。這種豆科植物的果實呈星形，種子呈暗色橢圓形，富含蛋白質(約佔30%)和脂肪(約佔50%)，所搾取的油脂，即為最近很熱門的「印加果油」。

(圖/微笑藥師網提供)

從油脂的比例來看，印加果油超過90%是不飽和脂肪酸，尤其是多元不飽和脂肪酸(PUFA) (以亞麻油酸LA與α-次亞麻油酸ALA計)含量更超過80%，其中omega-3的多元不飽和脂肪酸(指次亞麻油酸ALA)的含量，高達42%，也因此最近被許多廠商捧為珍寶，大肆宣傳。但印加果油，真的有這麼好嗎？

二、超夯印加果油，真的這麼好？

網路上充斥著廣告與文章，標榜印加果油具有各種保健效益，諸如抗發炎作用、降低膽固醇、提升胰島素敏感性等。從印加果油的成分來看，最大的特色莫過於富含約42%的次亞麻油酸ALA，但老實說，印加果油所含次亞麻油酸並不如「亞麻籽油/亞麻仁油」(53.4%)，再者其所含LA(omega-6)高於亞麻籽油。

之所以倡導民眾多補充omega-3，主要原因在於，現代飲食情況(尤其速食飲食文化)，常導致Omega-6與Omeaga-3的失衡，可能差距到15：1，甚至30：1，而起引身體的長期發炎，引起不同的慢性疾病，所以藉由補充富含omega-3的油脂來均衡一下omega-3與6的平衡。所以囉，針對長期茹素民眾，想要補充omega-3，與其選擇印加果油，不如選擇亞麻籽油。

甚至有廠商宣稱印加果油omega-3含量高於魚油，所以抗發炎效果較卓越。事實上，這種宣傳手法，在亞麻籽油正夯時，也不斷的被廠商拿來廣告。

印加果油與亞麻籽油主要的omega-3為次亞麻油酸ALA，雖然其與EPA、DHA皆屬Omega-3脂肪酸，都具有抗發炎效果，但主要的抗發炎效果主要取決於EPA與DHA。雖然人體可以將ALA轉換成EPA及DHA，但轉換率卻很低，分別只有約5%及<0.5%【2】，若想攝取Omega-3脂肪酸，以達保健作用，微笑建議優先考慮動物性的魚油，若是素食主義者，則可使用亞麻籽油或印加果油取代。

至於網路資料提及小型研究顯示，印加果油能降低膽固醇及改善胰島素敏感性等，相信我，如果想要調整膽固醇，優先選擇的保健食品成分，絕對不會是印加果油，而是紅麴；至於針對提升胰島素敏感性，應該選擇褐藻膠醣/藻褐素或咸豐草萃取物更為實際。整體來說，微笑會說，印加果油是一種不錯的植物性不飽和脂肪酸來源，但沒有那麼神奇！(網頁編輯梁惠明)

(中時新聞網)