美國總統大選開打，經濟部長王美花2日在立法院經濟委員會前受訪表示，台美之間的經貿關係，台灣持續與美國民主黨及共和黨都有聯繫並且爭取他們的支持，近期台北經貿與關係進展就是民意的支持，才能有這個好的進展，不管大選結果如何，台灣都會持續爭取兩黨支持與主流民意站在一起。

王美花說，台美之間已經啟動經貿談對話，大選之後應該會近一步，現在持續有聯繫，現在若未來選後有變動，也會看民主黨執政的變化，面對這些變化的相關因應，我國總統府周末也有召開國安會議，也都有做沙盤推演，經濟部會依照總統府的指導方針進行，選後看狀況來處理。

至於行政院提名公平會副主委人選由商業司長李鎂出任，接任人選何時可以敲定，王美花說，由於公平會主委副主委等委員名單需要國會審查，因此要等國會通過後才會啟動接替人選的挑選，會視情況來做討論。感謝行政院對於資深優秀公務員的提拔，這會鼓舞公務員士氣。

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