土耳其總統艾爾段推文張貼青天白日滿地紅國旗，因中國施壓將中華民國國旗下架。外交部今天表示，對於國際人道援助合作再次受政治干擾表示強烈遺憾，但台灣不會因此卻步，將持續堅定向國際社會提供即時人道協助。

愛琴海地區10月30日發生強震至今，在土耳其造成超過62人罹難、920人受傷，搜救工作持續進行。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）10月31日推文感謝「友好國家」強震後的祝福和支持，並張貼青天白日滿地紅國旗。據了解，在中國施壓下，他推文中的中華民國國旗貼圖1日已被「下架」。

外交部上午表示，對於國際人道援助合作再次受到政治干擾表示強烈遺憾，而根據駐土耳其代表處情資指出，土方是受到中國政府的施壓而刪除貼文。

外交部指出，土國伊茲米爾傳出地震災情後，台灣於第一時間向土國政府及人民表示關切慰問，是出於人饑己饑、人溺己溺的國際人道關懷精神，卻遭中國無理打壓，外交部表示譴責，但台灣不會因此卻步，將持續堅定向包括土耳其在內的國際社會提供即時的人道援助，展現台灣良善的力量。

外交部長吳釗燮上午赴立法院外交及國防委員會專案報告，並備質詢。他事前受訪時也再次強調，對於中國針對這種沒有政治意涵的活動都要干擾、打壓，台灣表達遺憾跟譴責，但台灣不會因為中國打壓而有所退縮，只要各國有需要協助，台灣都會協助並伸出援手。（編輯：林興盟）1091102

(中央社)