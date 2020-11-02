新二代小涵（圖中）降級就讀，慢慢融入台灣，小涵台灣爸爸非常支持她，媽媽也以她為榮。（國泰提供）

第七屆「樹造幸福，伊起傳愛」愛心環保義賣會，上週六在國父紀念館戶外中山公園廣場熱烈展開，現場近百個愛心攤位，到處可見黃背心國泰志工，適逢周末天氣溫暖，陽光露臉，攜家帶眷逛攤位的遊客絡繹不絕，宛如一場盛大嘉年華會。

義賣會主辦單位包括國泰人壽慈善基金會、國泰世華銀行文化慈善基金會、國泰建設文教基金會、國父紀念館與伊甸基金會，特別發起行動，請現場的工作同仁及參與的親友／客戶等，身著象徵「希望與和平」的白色系服飾，為台灣祈福、願疫情早日平息。

國泰世華銀行文化慈善基金會董事長李明賢表示，今年在疫情之下仍能照常舉辦義賣會活動，相當令人感恩，同時，今年義賣攤位數較去年增加，顯示同仁們的愛心不受疫情打擊反而付出更多，李明賢衷心希望社會各界一起重視新二代培育，讓台灣的未來更好。

國泰慈善基金會總幹事鍾茂季也說，國泰秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，長期關心新住民議題至今已16年，過往點滴在心，也感謝天空作美，陽光普照，讓戶外活動順利進行。

國泰投信董事長張錫表示，每年參加活動時，看到培力的學子們都能有很好的學習與發展，他感到很欣慰。

國泰產險總經理陳萬祥說，國泰推動新住民二代的培力課程十多年，這些孩子們從小一、小二的小蘿蔔頭，到現在個個長大成人，即將步入社會，令人大受感動，看到許多受獎學員們的笑容，陳萬祥相信孩子們將來前途無量，大有可為。

義賣活動現場熱鬧滾滾，不僅攤位人聲鼎沸，活動舞台區表演也很精彩，新住民媽媽舞蹈團帶來菲律賓舞蹈「鴨子舞」，媽媽們隨著舞蹈擺動身軀，靈動的手臂就像鴨子的脖子般來回舞動，活潑可愛。

此外，新二代領袖班學員則帶來動感十足的韓國舞蹈表演，四位年輕學員們跟著舞蹈快節奏不時靈活變換隊形，純熟的肢體動作更展現年輕活力，台下的觀眾也是看得目不轉睛，紛紛跟著打節拍，氣氛相當熱烈。

台上一位身材高䠷、笑容迷人的舞蹈成員，是新二代多元智慧培力課程學員的小涵，8年前她與媽媽從越南來台時才12歲，因銜課程因素降級就讀國小三年級，加上語言不通，無法融入校園生活，於是參加新二代多元智慧培力課程，讓小涵逐漸找回自信與笑容。

如今亭亭玉立的小涵，已是校外表演、主持的固定班底。小涵當天在活動會上，以中文及越南語，向各界幫助過她的人，表達她誠摯的感恩，她很感謝這珍貴的學習經驗，令她充滿自信，更感謝父母一直以來的支持。

小涵的媽媽透露，女兒的親生爸爸已經不在人世，她嫁給台灣先生後，小涵的台灣爸爸把小涵當成自己親生孩子看待。看到小涵在台上自信活力的演出，小涵爸爸覺得很驕傲，他說，小涵降級就讀，透過培力課程，逐漸融入台灣社會，交了很多朋友，他非常支持小涵做她喜歡的事，也鼓勵其他新住民朋友，多多帶孩子出來接觸社會。

國泰長期投入公益，整合旗下集團資源，積極參與社會公益、關懷社會弱勢族群，將溫暖送至需要的角落。每年10月國泰均號召員工及客戶捐出二手貨或新品參加義賣，今年共有800名國泰志工投入，總計超過五千人參與；義賣收入突破新台幣150萬元，結餘所得將捐予伊甸基金會，作為新住民二代培力專款，持續培養更多優秀新二代。

國泰人壽慈善基金會自2005年即啟動新住民關懷計劃，2010年與伊甸基金會開始合作辦理多元智慧培力課程，關注新二代的教育。所有課程皆與專業師資合作，例如兒童戲劇、青年種籽志工、探索教育團隊等，培養新二代多元優勢能力，及增進對自我及原生家庭的認同感。十一年來培育的學員超過1.5萬人

(旺報 )