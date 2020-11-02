美國總統川普1日在愛荷華州迪比克地方機場（Dubuque Regional Airport）造勢

美國愛荷華州《狄蒙紀錄報》（Des Moines Register）/塞爾澤公司（Selzer and Co.）新民調顯示，川普總統以48%比41%領先民主黨對手拜登。

CNN新聞網1日指出，愛荷華州的平均民調顯示，川普的支持率升高了2個百分點。而說清楚、講明白，其中重點就在於，拜登目前在白宮問鼎戰中佔了優勢，他在贏得致勝270張選舉人票必須掌握的搖擺州領先，而領先的幅度比4年前希拉蕊還大。

然而，塞爾澤民調卻打破了這規律。要是這民調正確，那川普的狀況遠比一般以為的好，而這次總統選戰或許遠比許多人預期的還要更勢均力敵。分析指出，拜登斬獲270張選舉人票之路幾乎不經過愛荷華，但如果拜登在愛荷華的表現沒比希拉蕊好多少，那民主黨可能要擔心，他在其他地方也不會好到哪裡去。

的確，川普在愛荷華大幅領先，可能預示拜登在諸如密西根和威斯康辛等中西部關鍵決戰州也有麻煩。不過，愛荷華的平均民調顯示，這場選戰勢均力敵到還難分勝負。近幾個星期來，許多民調都顯示，拜登或川普略微領先或落後。

而塞爾澤民調會令民主黨膽戰心驚，並讓共和黨重燃希望，原因在於4年前的歷史。2016年時，塞爾澤民調顯示，川普同樣以7個百分點領先，而最後他是以高出9個百分點獲勝。

(中時新聞網)