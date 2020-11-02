美國網路近期再次瘋傳新冠病毒與疫苗陰謀論，傳染病專家佛奇(Anthony Fauci)、微軟(Mircrosoft)聯合創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)都被指企圖利用疫情、疫苗奪取更大權力，比爾蓋茲正式回應，意外之餘也怒斥此類陰謀論「荒謬」和「邪惡」，本身才是意圖阻止民眾使用疫苗和對抗疫情的陰謀。

這波轉發陰謀論來源其實並不新，是擁有喬治華盛頓大學生物學博士學位的62歲美國科學家米可薇姿(Judy Mikovits)4月新書《腐敗的瘟疫》(Plague of Corrution)還有5月時在Youtube對佛奇、比爾蓋茲的一些指控。儘管米可薇姿博士2011年就被原服務醫學中心和多個學會認定宣傳不符科學假消息並加以開除，但她針對疫情、疫苗陰謀論得到中文媒體《大紀元》和數個美國右翼媒體大肆報導，學說也被奉為圭臬。

比爾蓋茲夫婦的基金會確實是研究人工分離病毒的先驅之一，但他稱這些說法是「荒謬故事(wild stories)」，並表示自己在投入開發疫苗同時，持續對疫苗產生的副作用等危險性有所警覺。比爾蓋茲還不無諷刺表示相當訝異於陰謀論的創意，他說：「這些故事在網路發燒，我認為也是基於惡意的陰謀，那些指控通常是關於我或佛奇博士，是我從未預想過的、要阻止人們使用疫苗的荒謬新元素。」

這類陰謀論持續在臉書(Facebook)、Instagram、Youtube、推特(Twitter)轉傳，比爾蓋茲略顯無奈，表示：「關鍵是這些流言是否影響人們戴口罩或施打疫苗的意願。我仍然希望有3成左右的人會知道戴口罩、打疫苗對其他人有意，而願意先嘗試。我只希望我們能對真相有更大興趣，而非那些對疫情過度簡單的解釋。」

蓋茲沒有特別呼籲主攻社交的高科技同行們採取更多行動，因為他表示已經知道社群媒體正努力做得更多。臉書、推特近期都加強刪除關於新冠病毒的假消息或加上警告，包括總統川普(Donald Trump)的發言，川普曾表示新冠病毒致死率較流感低，近期他轉發受訪影片到臉書、推特，在影片中沒有證據就說兒童幾乎對新冠病毒免疫。

臉書除加強監控關於疫情假消息轉發，另外還表明將在全球範圍拒絕任何勸阻民眾接種疫苗的廣告。Youtube也已表明會刪除任何關於疫情和病毒的誤導性訊息，特別是偽造的療法。不過這些網路社交平台由於規模過於龐大，各種陰謀論仍持續由美國流向世界，也從海外流回美國，根據《衛報》(The Guardian)9月調查報導，8月在英國，臉書上關於反疫苗的貼文和互動增加了2倍。

(中時新聞網)