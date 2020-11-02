馬來西亞籍鍾姓女學上月30日晚上8時許自學校返回租屋處時，遭28歲梁姓兇嫌持繩勒脖，性侵得逞後將人殺害，載到高雄阿蓮山區棄屍，被害人的父母已於昨晚抵台處理愛女後事，其母來台前即隔海喊話，希望「一命償一命」，將梁嫌判處極刑，消息引起國際關注，馬國外交部也在昨天發出文告，除對鍾女父母提供援助之外，更促請在台灣留學的馬國大學生，對個人的安全保持要警惕及謹慎。

據《馬新社》 報導，馬國外交部透過台北的馬來西亞友誼及貿易中心，與台灣當局密切合作，對鍾女學生父母提供領事援助。同時促請在台灣的大馬學生，對個人安全保持警惕及謹慎。

除了鍾姓女學生遇害， 來自大馬的一名25歲鄧姓女子，今年1月7日離開北市萬華區住處後失蹤多日，最終警方查出，是遭一名45歲的林姓鄰居毒手，遇害後遺體被肢解成2箱3袋搬運上車，載至基隆七堵山區棄屍；不料10月底又發生鍾姓女大生，返家途中遭擄殺棄屍，讓大馬人民對台灣治安感到憤怒，總統蔡英文還為此向大馬人民與被害人家屬致歉。

(中時新聞網)