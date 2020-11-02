受疫情影響，國內掀起報復性旅遊潮，今年訪馬祖旅客人數可說是破歷史紀錄，其中台、馬之間的藍色公路，成為馬祖發展旅遊、體育、休閒產業的重要橋梁！許多在地青年看到了馬祖的改變，陸續回鄉創業，為在地旅遊資源提供了源源不絕的能量。

台灣觀光界的盛會是2021年自行車旅遊年，馬祖是全國超前部屬的第一縣市，自10月起一系列的宣傳活動皆是宣傳馬祖「藍色公路-低碳旅遊」的自行車騎行魅力，並推出不一樣的自行車運動體驗來吸引各地遊客；特別的是，連江縣交通旅遊局籌畫多時，除了推廣全台最美藍色公路外，自行車低碳輕旅行讓整個馬祖充滿運動氣氛，也帶領台灣首先宣示2021自行車旅遊年的即將到來！

連江縣交旅局邀捷安特與自行車協會等團隊共襄盛舉，許多台灣車友也來馬祖體驗優良的運動與旅遊環境，除了宣傳健康陽光的自行車體驗外，也期待有更多的車友以休閒的心情體驗馬祖的美好與風情。

連江縣政府與交通旅遊局透過一連串的活動設計，除提升馬祖在地自行車旅遊品質與風氣之外，也可以向更多的國人與遊客、消費者來行銷馬祖特殊的人文與地理以及藍色公路的風情，更期待首創全國綠色低碳旅遊的風氣，為台灣2021自行車旅遊年成為引領各縣市的騎行典範。

交旅局表示，透過藍色公路無限延伸，喜歡自行車的好友，可以從台灣騎到馬祖，歡迎大家一起來玩馬祖卡蹓趣，也期待馬祖成為全國「領航藍海，健康騎行」的運動旅遊勝地。

(工商 )