泰國7月掀起反政府示威浪潮，要求改革君主制，泰王首度對此發表公開評論，他受訪時說，泰國是「妥協之地」，他一樣「愛著」全國人民。但有示威者認為，泰王只是空口說白話。

68歲的泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）在泰國擁有至高無上的權力，鮮少向媒體發言。

泰王今天在大皇宮外與數以千計身穿黃衫、擁護君主制的支持者見面時，接受英國第四頻道新聞台（Channel 4 News）訪問。

記者問他有什麼話想對示威者說，泰王反覆說道，「我們一樣愛著他們」；記者又問他這其中是否存在妥協空間，泰王回應，「泰國是妥協之地」。

法新社報導，數以千計支持者今天齊聚在大皇宮附近，穿著代表王室顏色的黃衫，高舉泰王和王后蘇堤達（Queen Suthida）肖像。路透社記者推算有上萬人出席這場集會。

泰王穿越人群時，支持者高呼「泰王萬歲」，誓死效忠王室。

與示威群眾對立的前泰國知名演員斌（Bin Bunluerit）說：「我們來到這裡，向泰王展現我們忠於王室的精神。」

斌在大皇宮外對記者說：「（示威者）不是要改革，而是尋求推翻君主政體。」

過去3個多月來，曼谷街頭天天出現示威，要求王室改革與總理下台。示威者提出解散國會、終止騷擾異議人士、修正軍方制定的憲法和限制王室權力等訴求，王室一直未有置評。

泰王長年旅居德國、在慕尼黑近郊坐擁一處豪華別墅享受奢華生活，更是激起抗議群眾的怒火。

21歲的示威領袖朱達提（Jutatip Sirikhan）對路透社說：「我認為泰王只是空口說白話，所謂的『妥協』恰與現實相反…好比騷擾、動用武力和法律。」

抗議領袖之一的巴利（Parit "Penguin" Chiwarak）今晚在臉書貼文說，他們會繼續為目標奮鬥。

他寫道：「倘若這些人不退一步，我們也絕不會讓步。」

(中央社)