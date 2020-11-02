長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大學生遇害社會一片譁然，事件發生後在校內也開始發酵，有師生表示近期輾轉難眠，甚至是害怕回到學校。有一名長榮女大生針對這起事件，闡述她的心情，其中一句提及「用一條人命才能照亮的路，真的很悲哀」，字字句句都可感受她的無奈及難受。

同校女大生於Dcard發文揭露她在長榮唸書的這些日子，並表示看到全亮的路燈真的是很悲哀。（圖／翻攝自Dcard）

這名長榮女大生上月31日於知名論壇《Dcard》以「用一條人命照亮的路，真的很悲哀」為題發文透露，就學這麼長的時間，每每下班晚歸伴隨的總是微弱到看不清腳下有沒有萬惡蟑螂的道路，今天第一次下班出火車站前後的路都是明亮的，甚至可以看到路的盡頭。放眼望去，沒有一盞路燈是暗的，甚至連橋下都是燈火通明，她嘲諷道：「對於看慣它不曾亮起的人來說，不知道的還以為有活動呢！」

她更質疑：「每次總要等到出『大事』了才有所作為？平常都幹嘛去了呢？」壞了好久的路燈一夕之間全部無一例外的修好可以亮了，真的非常的諷刺，不知道到畢業那天的燈能否還亮著？又或者這燈真的如眾多人猜測那樣只是作秀一般的，亮到風頭過後又壞了，最後，她再度以「用一條人命才能照亮的路， 真的很悲哀」做結，字裡行間不難看出對於「奪命之路」的無奈及憤怒。

此貼文更引起同校生的共鳴，「昨天開始亮燈的時候我也是這種感覺 騎一騎眼眶就紅了，再來就忍不住了 明明原本就可以做到的事，怎麼會讓一條人命來換 一點都不值得啊」、「看到路燈一下是里長管、一下是公所管、一下又沒有全壞，很難過。事到如今還要踢皮球真的很怒」；其中，更有同學貼出日前市長黃偉哲稱「路燈只壞2盞」新聞，並指出要募集過去「全黑照」，灌爆市長信箱。

不少學生對市長黃偉哲稱「只有兩盞燈不亮」說法不滿，除有學生募集照片外，現更有學生喊要灌爆市長信箱。（圖／翻攝自Dcard）

事實上，9月30日同校一名陳姓女大生險遭梁姓兇嫌擄走，當時她赴歸仁警分局大潭派出所報案，但警方卻以惡作劇為由，未開立三聯單，未料，10月28日，梁姓兇嫌再度犯案得逞，擄殺馬來西亞籍的鍾姓女大生，使得外界質疑警方「吃案」事件浮出檯面。昨（1）下午台南市警局認定受理報案過程有瑕疵，開鍘撤換歸仁分局長楊慶裕，警局長詹永茂則自認督屬不周，也向市長黃偉哲提出自請處分。

(中時新聞網)