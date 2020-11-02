需求疑慮，上周五美國原油期貨跌逾1%；據了解，美國新冠肺炎確診數至今已累計900萬人次，相當於總人口3%，此外，單日確診數來到近10萬人次，創下全球單日最高紀錄；同時英國宣布開始實施禁足令，預計將為期1個月，分析師認為，封鎖措施恐使交通量降低，令市場擔憂能源需求前景。

面對利比亞原油產量增加，主要產油國沙烏地阿拉伯及俄羅斯，贊成將目前的減產計畫延續到明年。然而產油國聯盟(OPEC+)備受減產政策所帶來的壓力，因此部分成員國亦認為若減產幅度太大將無法維持下去，仍須持續觀察市場變化。其中美國原油跌幅1.1%，倫敦原油跌幅0.5%。

美國NYMEX-12月輕質原油期貨下跌0.38美元，報每桶35.79美元；12月熱燃油跌0.01美元，報每加侖1.08美元；12月RBOB汽油維持平盤，報每加侖1.05美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨下跌0.19美元，報每桶37.46美元。(商品行情網)

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