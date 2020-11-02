一名張姓CEO平常早餐最愛吃稀飯配肉鬆，日前健檢時竟驗出心血管、心臟病風險參考指標的丙二醛MDA指數上升至1.6 nmol/ml嚴重超標，讓張姓CEO嚇個半死，聽從醫師建議少吃肉鬆以後，2個月MDA數值就恢復正常，讓他感慨「原來兇手是肉鬆！」

據《ETtoday》報導，聯欣診所林美秀院長表示，丙二醛MDA是不飽和脂肪酸受到自由基攻擊過氧化後的產物，當體內MDA多，代表體內自由基也越多，MDA會傷害動脈、血管，導致冠狀動脈硬化、心臟病等心血管疾病，也會破壞DNA導致罹癌。而製作肉鬆要大量的油高溫炒，油脂受高溫破壞氧化，若炒肉鬆的油不耐高溫或攝取過多就可能使MDA飆升。

林美秀說，張董事長平時很注重身體健康，但健檢時發現MDA指數上升至1.6 nmol/ml，超過1.1的標準值，警告他罹患高血壓、動脈硬化等心血管疾病的風險提升，但戒掉早餐吃肉鬆以後，2個月MDA指數降降到0.77，終於讓張董事長鬆一口氣。

林美秀表示，8成的心臟病與中風可透過避免吃高溫烹調的油或回鍋油、少碰加工食品、多吃原型食物來預防，避免心血管疾病纏身。

(中時新聞網)