「第十六屆桂台經貿文化合作論壇」今天在廣西南寧舉行。包括中國國民黨前主席連戰、兩岸企業家峰會台灣方理事長、兩岸共同市場基金會榮譽理事長蕭萬長、中國國民黨前代主席林政則、新黨榮譽主周郁慕明均透過書面或視頻致辭中方式表達祝賀，希望廣西和台灣加強交流與融合。

連戰在賀電中表示，台灣與廣西長期經濟文化交流，對兩岸貢獻良多。今年因疫情而影響全球經濟活動，盼藉由此次的研討，讓經濟受到的衝擊，能獲得有效的舒緩。讓我們共創和平，共謀發展。

蕭萬長在視頻致辭中表示，兩岸企業家峰會與廣西一直保持著優良的溝通和不間斷的聯系，不少會員企業都到過廣西考察，被廣西獨特的區位優勢、自然資源優勢、政策疊加優勢和秀美的自然風光吸引。今年5月，大陸推出對疫情統籌做好支援台企發展的「11條措施」，涵蓋對台商減稅、減免社保費用、幫助企業復工復產等等，更是為台商提供了有力的發展條件。

蕭萬長表示，衷心希望廣大台商能抓住大陸的利好措施和廣西全方位開放的政策紅利，積極參與廣西與台灣經貿文化等領域的交流合作，實現互利共贏。兩岸企業家峰會也將繼續引導兩岸企業邁上更加緊密更高層次的融合發展，為兩岸人民的福祉做出新的貢獻。

林政則在視頻致辭中表示，他到過廣西多次，發現廣西山明水秀，民風淳樸，物產豐饒，透過這個論壇希望促進兩岸青年農業的交流以及農業生產技術的提升，還有對於健康養生產業和觀光旅遊事業能夠互補，更加增進。

郁慕明在視頻致辭中表示，第十六屆桂台經貿文化合作論壇是廣西跟台灣交流合作的重要平台，這次的主題是「深化交流合作、促進融合發展」，所有與會的台商，大家可以發揮各自的智慧，凝聚共識，深入的探討兩地合作的途徑、兩地發展的形勢，因為大家努力的結果可以促進兩岸的和平發展，也能夠實現廣西經濟社會高質量的成就。

(中時 )