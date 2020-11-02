男星澎恰恰在8月拋下震撼彈，認了欠下高達2.4億債務，儘管澎恰恰靠抵押房產還掉一半，但目前仍有1億多的債務，澎恰恰目前積極靠著主持和表演賺錢，而他昨（1日）在音樂劇《麗晶卡拉OK的最後一夜》的簽名會上，有一位婦人和澎恰恰握手之餘，悄悄塞給他一捆千元鈔票，讓澎恰恰感動到眼眶噴淚。

澎恰恰在音樂劇《麗晶卡拉OK的最後一夜》反串飾演女主角，澎恰恰昨演出後、在接下來的簽名會上，遇到一位身材嬌小的婦人，她向澎恰恰鼓勵：「你要加油喔」，接著並問澎「可以跟你握手嗎？」澎恰恰一口答應對方要求。

不過在握手同時，澎恰恰感覺到婦人手中有一卷紙張，他直覺是鈔票，澎恰恰對婦人搖頭拒絕，不過該婦人則突然流淚說：「謝謝你的演出 謝謝你 請一定要加油！」澎恰恰也忍住淚水，感動地向對方點頭，並說：「謝謝 我會加油！」

澎恰恰和婦人眼神再度交會時，2人都哭了，讓澎恰恰有感直呼：「在難以應對之時，如此大的暖流直沖心頭，千言萬語，找不到適合的詞句形容心裡的激動」，澎恰恰也向對方喊話：「謝謝您 我真的會加油」。

澎恰恰臉書全文。（圖／取材自澎恰恰的大鼻峒臉書）

(中時新聞網)