美國總統大選將在11月3日正式投票，全世界都在看川普以及拜登最後誰能勝出，而夾在美中敏感關係間的台灣，民眾更相當關注。隨著選舉進入最後倒數，美國各家民調也紛紛發出最終統計，在美國曾「連續命中16屆總統大選」的超級章魚里：維哥郡（Vigo County）民調也出爐，數據令人吃驚。

美國愛默生學院（Emerson College）公布最新民調數據，在10月29至31日期間，針對維哥郡500為選民進行調查，結果顯示支持川普以及拜登的民眾都各佔48%，其餘3%則是支持其他政黨的候選人。

因為維哥郡從1956年起，連續16屆的總統大選都成功命中該年的投票結果，使得該區成為了重要的選情指標，而這次統計結果竟是「平手」，這讓美國大選的結果更加的撲朔迷離。

該民調也在台灣的論壇上引起討論，網友表示「平手是怎樣」、「風向好亂啊，主流媒體民調不是拜登大贏嗎」、「選舉結果真的很難講」、「總普選票可能很接近」、「你們搞得我好亂啊」、「拜登落選，會有華盛頓特區夜市嗎？」

(中時新聞網)