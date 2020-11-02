「拒絕萊豬進校園，自己孩子自己救。」立法院教文會今天審查《學校衛生法》修正案，家長、教師及校長團體一早聚在立法院群賢樓外請願，要求在法令中明訂禁止含萊劑美豬成為學校營養午餐的食材。

教育部長潘文忠回應，8月22日已行文各級學校及縣市政府，學校營養午餐採用國產肉品，這也是延續《學校衛生法》的精神，優先採用中央農政主管機關認定採用的農產品。他並未同意在《學校衛生法》修法中，明訂禁止萊豬進校園。

含萊劑美豬明年1月1日起開放進口，為避免這些肉品成為學校營養午餐的食材，全國家長會長聯盟、新北市教師會、新北市校長協會及台北市國中國小家長會聯合會等團體數十人，今天聚集在立法院群賢樓外請願，要求在《學校衛生法》中，明確禁止含萊劑美豬進校園，獲得國民黨、民眾黨多位立委到場聲援。

國民黨立委林奕華指出，教育部用一紙公文說學校營養午餐一律採用國產肉品，但這個公文的法律效益，連行政命令都不如，因此國民黨主張，比照基改食品，在《學校衛生法》中明確禁止萊豬進校園。她並批評教育部長不接受這項修法的提案，是不尊重立委的立法權。

全國家長會長聯盟發布聲明說，8月28日當教育部公布一律採用國產豬時，就等於直接告訴家長們，不使用國產豬的肉是有問題的，甚至可以說教育部也擔心孩子吃到含萊劑的肉品，這樣的立場與家長是一致的。然而，兩個月了，政府只停留在口頭承諾與口頭保證，家長們不接受。

新北市中小學家長協會理事長林俊亮表示，食安相關法令的修訂，才是確保校園食安的重要關鍵。學校行政很難有足夠的人力及專業，去承擔食安稽查、處罰的重責大任。政府必須明訂罰則，嚴格重罰，才能杜絕廠商的僥倖之心。

新北市教師會理事長林松宏說，沒有明確的國家法令做為後盾，廠商難免心存僥倖。他們呼籲立法委員應該重視並盡快完成修法，以保障全國學童的身體健康。

(中時 )