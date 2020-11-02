「俠客」歐尼爾日前列出在他心目中史上最強陣容，除了他自己以外，還有詹姆斯、喬丹、布萊恩與艾佛森，更寫上，「我不在乎其他人怎麼說，沒有人可以在7戰4勝制系列戰擊敗這支球隊！」前熱火球星韋德隨即回應，「事實(Facts)！」

光看歐尼爾排出這套陣容的進攻火力，絕對算是史上最強，歐尼爾可在內線徹底主宰一切，詹姆斯不僅攻守強勢，更可從1號打到5號位，喬丹、布萊恩與艾佛森得分能力超強，更重要的是，這5大球星都擁有強大好勝心與高昂的鬥志。

只是眼見歐尼爾如此吹捧自己，不少球迷也回應他們心中的最強陣容，不管是厄文、韋德、杜蘭特、安東尼戴維斯與張伯倫，或是魔術強生、柯瑞、杜蘭特、鄧肯與歐拉朱萬，卻感覺怎樣組合其他的傳奇或現役球星，還是輸給歐尼爾排的。

不過球迷永遠無法看到歐尼爾排出這套陣容的真正威力，畢竟歐尼爾、喬丹與艾佛森等人都已退役多年，布萊恩也在今年1月底墜機身亡，僅剩36歲的詹姆斯還在場上拚戰，甚至下個球季還要跟安東尼戴維斯聯手幫助湖人完成衛冕大業。

(中時 )