Cheers to @JLester34 for the past 6 years...you’ll never be dead to us pic.twitter.com/IUwz3nUAWJ — Garwood (@jdoowrag) October 31, 2020

2016年的奪冠功臣列斯特(Jon Lester)被芝加哥小熊買斷，他仍渴望返回小熊隊。列斯特上周說：「不管結果怎麼樣，我要感謝大家過去6年的支持，這周我要請大家一罐我最愛的啤酒。」他說到做到，接連刷卡買了3466罐啤酒，搞到信用卡公司懷疑是有人盜刷。

列斯特目前刷掉25637美元(約73萬台幣)並且帳單還在增加，他萬聖節時在推特說 ：「信用卡公司昨天就給我盜刷示警了。咱們今天也繼續痛飲吧！」

其實列斯特原先是紅襪隊宿將，2007年、2013年獲得世界大賽冠軍。合約到期之前被賣到運動家，然後在自由市場被小熊簽下。2016年小熊歷史性的一冠，列斯特繳出19勝5敗、自責分率2.44的生涯代表作，從此自認為小熊人。

依照合約，如果列斯特今年投滿200局(疫情縮短為74.1局)就可以強制小熊行使2500萬美元的最後一年球團選項。他本季表現不佳只撐了61局，最後被1000萬美元買斷。

有趣的是列斯特在紅襪9年，勝率(0.636)、自責分率(3.64)和他在小熊6年一模一樣。差別在於紅襪只花了4000萬美元，小熊花了1億4000萬美元。☆未成年者請勿飲酒！

(中時新聞網)