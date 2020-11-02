太景*-KY（4157）新藥再發再傳捷報！旗下流感抗病毒新藥TG-1000獲美FDA審核准進行臨床試驗（IND），預期將對全球授權談判帶來加分。

太景董事長暨執行長黃國龍表示，TG-1000美國臨床試驗的執行方式，將考量與合作夥伴共同進行，亦不排除先行完成一期臨床後再進行授權。

根據Global Data資料庫統計，2019年全球抗流感治療市場銷售額為23.43億美元，預估2026年全球流感治療市場規模可達50.3億美元，年複合成長率（CAGR）達11.5％。其中， 神經胺酸酶抑制劑Oseltamivir（奧司他韋）及核酸內切酶抑制劑Baloxavir（巴洛沙韋）為前兩大藥物，且其占比將出現此消彼長的變化；法人預測，這兩大藥品的占比差距將會縮小，而奧司他韋的占比將有所下降，而太景將著眼於核酸內切酶抑制劑深具潛力的市場空間。

TG-1000為帽依賴性核酸內切酶抑制劑（Cap-dependent endonuclease inhibitor），作用於病毒複製過程必須的搶帽機制，可有效阻斷病毒複製與傳播。臨床前試驗結果顯示，TG-1000能有效對抗A型、B型流感及禽流感；且不受48小時內服藥黃金期之限制，在症狀出現72小時後服藥仍然有效；也不易受到流感病毒變異的影響而產生抗藥性，與日本鹽野義抗流感藥物巴洛沙韋（Xofluza）效果相當，具有一次療程僅需服藥一次之潛力。

根據Evaluate Pharma預測，抗流感藥物在未來幾年仍有相當成長空間。黃國龍說，由於TG-1000的安全窗優勢，有機會提供全球流感患者更安全且有效的治療選擇。

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