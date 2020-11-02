正文(4906)受惠網通產業持續成長，第3季本業單季獲利創近8年歷史新高，今股價反映財報利多，早盤一度攻高漲停，飛越30元大關，達漲停價30.5元。

正文第3季合併營收為67.5億元，比去年同期成長48.5%，單季營收創下近8年歷史新高；營業毛利率11.9%，比去年同期成長13%，稅前淨利13.47億元，稅後淨利12.4億元，稅後每股盈餘3.48元，扣除正基釋股收益在本業產生之費用，在沒有正基釋股交易下的本業每股稅前盈餘為1.05元，本業單季獲利創近8年歷史新高。

正文累計今年前9月合併營收為150.4億元，每股稅後盈餘為3.54元，相較去年同期的0.08元，呈現大幅度成長。

正文表示，第3季營收獲利亮眼主要是因網通產業之成長趨勢，國際局勢變動、產業鏈重組，正文因此受惠，新客戶新產品也持續帶動正文營收、獲利之成長。

(時報資訊)