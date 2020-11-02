1.大成鋼(2027)：本土法人持續加碼買超，今早股價彈升逾1%。

2.大魯閣(1432)：高殖利率題材續熱，惟股價已連飆兩日，今早攻上漲停後調節賣壓湧出，漲幅一度縮減至約2%、再拉升至逾6.5%。

3.東森(2614)：轉投資東森購物獲利俏，吸引外資連日買超，今早人氣火熱，放量漲逾5%，躍過5日線。

4.永豐餘(1907)：下方5日線有撐，早盤開高後急漲逾3%，收復20關及5日線。

5.矽力-KY(6415)：5G、去美化題材護體，早盤上漲近4%，重返1800元關卡。

6.萬海(2615)：新闢星馬-孟加拉吉大港直航航線，加上Q4航運淡季運價有撐，晨盤強漲逾3%，再拚前波高點。

7.國喬(1312)：ABS價揚，有利獲利受益大，外資大搶進，早盤挾量高漲逾3%，再寫波段新高價。

8.奇力新(2456)：第四季營運可望不淡，法人估全年每股盈餘上看8元，股價逼近110元，創逾2個月高價。

9.柏承(6141)：Q3營收登高、Q4看增5~10%，早盤走揚4%，挑戰前高。

10.漢唐(2404)：兩岸通吃，訂單水漲船高，今早重回200元大關。

11.友威科(3580)：英特爾與台積電供應鏈題材持續，開盤後漲2.5%，前一日所創下的高點。

12.大統益(1232)：前三季每股稅後5.41元，旺季利多持續發酵，走高近3%。

13.網家(8044)：雙11將至，早盤漲逾1%，收復10日線。

14.桂盟(5306)：自行車市熱，鏈條訂單滿載，早盤漲近2%。

15.巨大(9921)：Q3營收年增15%，創單季歷史次高，早盤一度觸及季線。

16.廣寰科(3287)：外資上周五擴大買超，早盤亮燈漲停。

17.正文(4906)：內外皆美，Q3財報揚眉吐氣，早盤強觸漲停，衝上30元波段高。

18.中美實(4702)：10月30日起得融資融券，股價連兩日亮燈漲停，今委買張數仍高掛逾6000張排隊。

19.東和(1414)：買盤強力點火，晨盤快攻漲停，寫8年半高價。

20.台表科(6278)：前3季合併獲利14.54億元，每股賺4.97元，早盤急拉大漲6%，重登百元大關。

21.國光生(4142)：10月營收為6.14億元，年增275.61%，激勵今反彈3%，重返60元。

22.豪展(4735)：今年量測產品熱銷，初估獲利將大賺逾1股本，早盤改寫天價，放量彈高8%。

(時報資訊)