冠星-KY(4439)早盤股價亮燈漲停，由於大客戶愛迪達(Adidas)下半年訂單已逐漸回穩，加上GAP歐美市場訂單明顯回溫，亞洲市場快速反彈也超出預期，冠星-KY對於第4季及明年上半年成長動能樂觀。

由於10月26至10月30日，冠星-KY有成交量過度異常，依規定自即日起降低融資比一成及提高融券保證金一成。

冠星第三季營收16.35億元，季增53.6%、年減21.7%；營益率15.2%，季增9.3個百分點、年增6.6個百分點；稅前盈餘2.32億元，季增255%、年增29.8%，每股稅前盈餘7.35元。

累計冠星前三季營收41.24億元，年減29%，營益率10.4%，年增2.1個百分點，前三季稅前盈餘4.26億元，年減10.7%，每股稅前盈餘13.5元。

冠星-KY第三季自結損益，稅前盈餘2.32億元，季增255%、年增29.8%，每股稅前盈餘7.35元，單季賺贏上半年，累計前三季每股稅前盈餘13.5元，在需求回升下，冠星表示，全年獲利可望追上去年水準。

冠星表示，第三季已逐漸擺脫疫情影響，加上高毛利的布料訂單挹注、柬埔寨擴廠效益顯現，自製產能比重提升、成本及費用優化，都推升毛利率、營益率以及獲利表現。

(時報資訊)