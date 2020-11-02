封測廠超豐(2441)受惠客戶訂單需求持續暢旺，2020年第三季稅後淨利「雙升」創7.17億元新高、每股盈餘（EPS）1.25元，累計前三季稅後淨利19.2億元、每股盈餘3.38元，續創同期次高。法人看好超豐第四季營運持穩高檔，全年營收及獲利同步創高可期。

超豐第三季營收37.8億元，季增5.33％、年增14.69％，刷新歷史新高。毛利率26.58％、營益率23.1％，雙創近2年高點。配合業外轉盈挹注，稅後淨利達7.17億元，季增8.92％、年增達23.14％，同步改寫新高，每股盈餘1.25元、亦創12年半高點。

累計超豐前三季營收106.41億元、年增達20.95％，改寫同期新高。毛利率25.23％、營益率21.78％，優於去年同期23.27％、19.36％。雖然匯損致使業外收益腰斬，稅後淨利19.2億元、仍年增達36.36％，每股盈餘3.38元，雙創同期次高。

超豐第三季封裝營收31.44億元，季增4.47％、年增11.69％，測試營收6.35億元，季增9.81％、年增達32.29％。累計前三季封裝營收89.16億元、年增19.7％，測試營收17.24億元、年增達27.89％。

超豐今年營運成長動能暢旺，主因客戶因應貿易戰積極儲備庫存、並受惠新冠肺炎疫情轉單效應，稼動率提升帶動擴產規模效益顯現。在PC等需求轉強、5G應用需求顯現、車用及電視市場回溫帶動下，下半年訂單需求續強、現有產能幾乎滿載，旺季營運表現可期。

展望後市，超豐母公司力成日前法說時，看好5G、智聯網（AIoT）、醫療、面板及娛樂相關產品需求增加，將帶動第四季邏輯IC需求持續暢旺、狀況優於記憶體產業，並透露超豐現有產能已被訂單塞爆，客戶甚至找上力成詢問能否提供邏輯IC封測服務。

力成暨超豐董事長蔡篤恭表示，集團積極進軍邏輯IC、致力投資異質整合封測先進技術，以成為一站到位、全方位服務的封測領導集團。其中，超豐將專注封測中低端產品，並持續因應客戶需求擴產增加市占率。

(時報資訊)