6天暴增14例境外移入，中央流行疫情指揮中心為因應「新冠肺炎疫情」，今（11/2）日14:00召開臨時記者會，由莊人祥發言人說明疫情。

連日來境外移入病例，除了今天以外，還包括11月1日新增3例來自印尼、美國，10月31日新增1例印度境外移入、30日1例菲籍個案、29日3例分別來自菲律賓、美國、印尼、28日1例印尼籍移工。

(中時新聞網)