邊境危險了！再增5名境外移入 指揮中心14：00說明 10:052020/11/02 中時新聞網 尉遲佩玉 、 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 指揮中心發言人莊人祥。(圖/截自中時新聞網直播) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 6天暴增14例境外移入，中央流行疫情指揮中心為因應「新冠肺炎疫情」，今（11/2）日14:00召開臨時記者會，由莊人祥發言人說明疫情。 連日來境外移入病例，除了今天以外，還包括11月1日新增3例來自印尼、美國，10月31日新增1例印度境外移入、30日1例菲籍個案、29日3例分別來自菲律賓、美國、印尼、28日1例印尼籍移工。 (中時新聞網) #新增5例 #境外移入 #指揮中心 #莊人祥 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 今新增3例新冠肺炎 一周9確診 指揮中心14時說明 10:122020/11/01 生活 歐美疫情爆炸 英奧西葡再封城 04:102020/11/02 兩岸要聞 疫吐悶氣 台彩逆轉勝 04:102020/11/02 生活新聞 電子下單占比74％ 創高 04:102020/11/02 投資理財 矽晶圓 Q4淡季轉旺 訂單能見度到下季 04:102020/11/02 財經要聞 證券金融改革 中央部會動起來 04:102020/11/02 焦點新聞 新增3例新冠確診 印尼美國移入 04:102020/11/02 生活新聞 新疆疫情升溫 增61例無症狀感染 04:102020/11/02 話題觀察 新故鄉動員》令西南瘋響起 盼大林蒲空汙退散 04:102020/11/02 生活新聞 台北旅展線上旺 飯店業大贏家 04:102020/11/02 財經焦點 生活熱門新聞 今晚起連雨3天！閃電颱風路徑出爐 周四五影響台灣 - 生活 「奪命之路」僅2盞燈不亮？長榮生募事發地全黑照打臉黃偉哲 - 生活 台南米糕名店花30秒裝一碗 影片曝光網罵根本裝忙：再好吃也不去 - 生活 火鍋季來了 好市多「羊肉爐」特價人潮炸裂 網：想起奶茶之亂 - 生活 長榮女大生案「死亡小巷」今晚變這樣 學生嘆：3年來第1次 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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