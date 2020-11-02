美國大選結果即將揭曉，攸關台美將來關係發展，外交部長吳釗燮今天至立院國防外交委員會報告「台美關係之現況與未來發展」。吳釗燮會前受訪時卻不小心脫口說美大選後會有「交接期」，被媒體解讀是預測拜登將勝選，吳釗燮急解釋，「如果有政權輪替，當然有交接期，如果政權沒有輪替，會和川普政府維持非常良好關係。」

華郵日前報導美議員祝賀蔡總統影片偏袒共和黨，我外交部向民主黨道歉，雖然事後外交部有澄清，但駐美代表處也被抓包轉貼第一夫人文章之後急下架，外界懷疑民進黨政府押寶共和黨一方。對此，吳釗燮今天強調，這些都是錯誤的刻板印象。

吳釗燮表示，外交部幾十年的傳統，就是共和民主兩黨平行交往，都兩邊維持很好關係，在國會方面，台灣是受到兩黨支持，不管是哪個法案通過，都是以絕大多數議員的同意之下通過，甚至是無異議方式通過，台灣所受到的支持是來自跨黨派，不會因為有人有刻板印象，改變外交部長遠以來做法。

對於總統上周六突然召開國安會議，吳釗燮說，召開國安會議當然是要關注美國總統大選，但這只是其中一部分。「在美國大選之後，會有一段時間『交接期』，而且在交接期之後，也會有一段時間，主要決策者才會完全就位。」

吳釗燮突然說出「交接期」引起在場媒體好奇追問，吳釗燮說「交接期」是已經預測拜登會勝選嗎？吳釗燮才趕緊解釋，如果有政權輪替，當然有交接期，如果政權沒有輪替，會和川普政府維持非常良好關係，也會持續推動台美關係進展。

(中時 )