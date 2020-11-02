美國政府於美東時間（26日）知會美國國會，發出對我國「魚叉飛彈海岸防衛系統」軍售通知，這也是美國總統川普上任後第9度軍售。不過，退役中將、前海軍副總司令葉仕文對此認為，不管美國賣多少武器，台海局勢是大陸隨時都能打，台灣唯一能做就是要不惹事。對於退將的言論，網友也大表贊同，認為「中共領導階層是不可能忍受背負『台灣從中國分離出去獨立』的歷史罪名」。

美國國防安全合作署（DSCA）26日透過新聞稿表示，美國國務院同意銷售台灣100枚魚叉海岸防禦系統（HCDS），總額約23.7億美元。這是美方一周來第2度宣布對台軍售，也是美國總統川普上任後第9度軍售。

對此，葉仕文接受港媒《中評網》採訪時認為，美國對台軍售，那就代表台灣戰略地位有改變嗎？美國此舉就是要挑釁大陸，台灣不要只會抱著美國大腿，逼到大陸忍無可忍，等到陸方仁至義盡時，最終只是兩岸互相殘殺。

葉仕文更表示，台海局勢沒有戰略問題，而是心理問題，只有大陸要不要打台灣，沒有能不能打問題。大陸隨時都可以打，台灣只能不要惹事。葉更提醒政府，美國只想讓兩岸自相殘殺，最終受苦的都是人民，要想清楚，戰爭到底是誰搞得。

底下網友也表示，「823砲戰忍了沒，古寧頭大戰忍了沒，不是要不要，是敢不敢，有沒有這個能力？搞清楚了沒？」、「中共領導階層是不可能忍受背負『台灣從中國分離出去獨立』的歷史罪名」、「台灣人80%是不想戰爭的，想戰爭只會嗆聲為什麼孬種躲著呢？從軍去保衛台灣好嗎？台灣不缺口水和垃圾」、「無知者無畏，白癡界當然不會怕」。

(中時新聞網)