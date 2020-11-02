學生在網路上貼出「路燈沒亮」的照片與影片。（摘自Dcard／李宜杰台南傳真）

就讀台南某大學的馬來西亞籍女大生，上月在台鐵橋下遭埋伏擄殺，也引發各界質疑，是否因周邊路燈不亮才釀成憾事。台南市長黃偉哲上月31日表示，初步了解只有2盞沒亮，並疑問「真的是一路都不亮嗎？」再度引發該校學生陸續在社群網站，上傳過往「路燈沒亮」的照片，並稱「到底誰在說謊？」

黃偉哲日前表示，路燈維修公家單位都有在做，可能大家在情緒上，就責怪路燈不亮，但事實就只有2盞沒亮，政府會把客觀數據找出來。

但1名與已故女大生要好的同學今日（2）出面反駁，「我可以直接說，我從來沒看過路燈亮。」該名同學稱，讀了四年大學，從來沒看過該路段亮過，而且目前該校學生也陸續在Dcard上，上傳影片、照片作為路燈沒亮的「證據」，「到底是誰說謊，不得而知。」

該名同學還稱，該路段為該校生趕高鐵、返家最常經過的便道，但由於平常太暗，都必須開遠光燈才能行駛，且車速不能太慢，否則也有野狗追車的問題。

該校校長今日（2）聲明，已規畫在師生通學常態路段上增設監視器、照明設備，並定期檢修。而在夜間安全巡守部分，將由學校、警方、社區三方共同合作，從晚間6點到凌晨2點，定期展開校內外周邊環境巡邏。

(中時 )