英國政府一位資深內閣成員周日指出，首相強生(Johnson)周六提出的一個月全國封鎖，為有效遏止新冠疫情蔓延，將可能再度延長時間。

歐洲第二大經濟體英國為全歐洲因新冠病毒死亡人數最多國家，目前每日新增約2萬名確診，衛生專家警告，今年冬天可能飆到單日8萬名確診。

當媒體問到是否可能在一個月過後的12月初再次延長全國大封城時間，資深內閣部長哥夫(Michael Gove)正面表示，是的，「除非我們現在開始採取行動，我們可以很肯定地說，醫療服務將以我們無法容忍的形式被淹沒」。

根據英國泰晤士報分析，已有數位內閣部長暗示，英國的封鎖將延續到明年，而政府也考慮在聖誕節期間給予短暫的鬆綁。多位內閣成員指出，如果新冠相關死亡上升和醫院入住率仍高，要停止大封鎖將是「非常地困難」。

將一個月的封鎖延長，不是不可能，在強生上周六宣布全國大封城的前十天，首相才在國會指出，對全國進行完全的封鎖是「一點也毫無意義的」。

英國政府主要科學顧問佛拉(Jeremy Farrar)最新表示，除非疫情明顯地退去，封鎖需要在12月初後再延長；「這樣做是比較好的，總比在(12月初)取消限制後，然後在聖誕節和新年期間採取加倍嚴厲管制要好」。佛拉希望疫苗在明年推出，儘管不會是完美的。

資深部長哥夫表示，未來數天內政府勢必推出更多金融支援，包括目前10月31日已到期的工資補貼方案的延長。新的封鎖措施將大大增加政府已承諾的2000億英鎊緊急援助。

摩根大通(JPMorgan)周日表示，新措施將再增添英國200億英鎊負擔，並將第四季的經濟成長再拉下1.5個百分點，綜合的影響將讓政府預算赤字拉高到GDP的20%。

路透調查英國全年GDP將萎縮10%，為有史以來最差年度GDP表現。

(時報資訊)