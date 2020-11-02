首批利用第11代Intel Core筆記型電腦處理器、Intel Iris Xe MAX顯示晶片和Intel Deep Link技術的筆記型電腦，由宏碁(2353)、華碩(2357)和戴爾3家品牌廠拔頭籌，分別為Acer Swift 3x、Asus VivoBook Flip TP470和Dell Inspiron 15 7000 2 in 1筆電現已開始供貨。

與搭載第三方顯示晶片的同級筆記型電腦相比，搭配Intel Iris Xe MAX繪圖晶片的第11代Intel Core筆記型電腦處理器可提供快7倍的人工智慧創作速度，其Hyper Encoding編碼速度比高階桌上型電腦顯示卡快1.78倍。此外，與第三方獨立顯卡搭配使用的輕薄型筆電很少會對CPU進行最佳化，Intel Deep Link的動態電源共享(Dynamic Power Share)功能在獨立顯示卡閒置時，將所有電力和溫度資源均提供給CPU，當創作者嘗試執行最終渲染等長時間工作時，CPU效能可提升多達20%。

Intel Iris Xe Max顯示晶片還能在輕薄型筆電上針對熱門遊戲提供出色的1080p遊戲畫質。英特爾透過提供兩項新功能來提升遊戲體驗：分別是遊戲銳化和即時遊戲調整。這些功能將透過Intel示晶片控制中心(Intel Graphics Command Center)提供。

Xe架構是一種完全可擴展的顯示架構，能夠因應從整合顯示到入門級獨立顯卡，再到HPC和AI工作負載的高階遊戲和資料中心顯示晶片等市場的需求。除了行動裝置之外，英特爾還將與合作夥伴攜手，預計在2021上半年將基於Xe-LP的獨立顯示卡導入入門級的桌上型電腦。

(時報資訊)