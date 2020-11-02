先前指揮中心驗出一名從大陸江蘇返台台商確診案，證實為檢體錯置，該台商並未染疫。（圖／本報系資料照片）

先前指揮中心驗出一名從大陸江蘇返台台商確診案，證實為檢體錯置，該台商並未染疫。《 人民日報》海外版今日刊出評論，表示烏龍鬧劇落幕，不僅讓人看破民進黨「防疫優等生」的手腳，也等於還了江蘇台商和大陸疾控單位一個公道，不過陳時中還欠江蘇台商一個道歉。

評論說，民進黨一直自詡「防疫表現優異」，自新冠肺炎疫情暴發以來，全台確診病例才500多例，然而這個漂亮的數字，是在民進黨始終堅持不普篩的情況下才維繫的，「沒有篩檢就沒有確診」。

評論稱，即便中國大陸、日本、泰國、菲律賓、越南、寮國等國家和地區均出現過台灣的輸入確診病例，民進黨依然對危機重重的社區感染情況視而不見，時至今日，台灣防疫指揮中心並未就這一情況調整防疫策略，也並未進行大範圍篩查。

評論指出，民進黨尤其在借防疫操弄民粹對抗大陸，疫情之初禁止向大陸出口口罩，疫情平穩後仍對從大陸返台人士採取歧視性的入境標準，但對從疫情複雜嚴峻的歐美地區返台人士則大開門戶，嚴重「雙標」。

對於江蘇台商一案，評論稱，雖然最終水落石出，但對當事人已造成困擾和傷害。其所任職的公司也受到波及，導致崑山市耗費大量人力物力，連夜對全體員工進行2000人次的核酸檢測和環境消毒殺菌處置，然而對於這一切，陳時中並未公開道歉。

評論說，台灣民眾生命健康不是兒戲，更不應成為政治算計的犧牲品，「陳時中是否應該彎腰說一聲對不起？」

(旺報 )