台南長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生，日前遭到隨機擄殺，消息一出震驚國際，而鍾姓女大生之所以來台讀大學，其中一個原因就是認為台灣環境很安全，沒想到卻慘遭殺害，對此大馬歌手黃明志則反諷：「殺人犯也會很安全」，立刻引發議論。

大馬歌手黃明志表示近日華人圈最大新聞，應該就是馬來西亞籍女大生遭擄殺，而他也分析出馬來西亞人會來台灣讀大學，分別為：學費不會太高、允許外國人半工半讀、中文教育、以為滿街都是美女、安全五大因素，不過如今發生這樁慘絕人寰的悲劇，讓他不禁反諷：「安全到殺人犯也會很安全」。

由於台灣司法曾有許多不公案例，黃明志也懇請台灣司法可以還給死者一個公道，不要再次造成家屬的二度傷害，畢竟這起震驚國際的擄殺案，已經成為全世界關注的焦點，最後也希望「亡者安息，家屬節哀」。

對此網友也紛紛回應：「不管是哪一國人都難逃台灣恐龍法官輕判，可能還會變成無罪釋放」、「在安全的地方也要有危機意識，增加自己能活下來的機率」、「在台灣，犯人都比被害人安全」。

(中時新聞網)