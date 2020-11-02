24歲馬籍長榮女大生遭擄殺棄屍，震驚全台，女大生母親1日晚間抵台認屍時痛哭，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任醫師謝宗學在臉書表示，自己能感同身受，他說「我也有女兒」，怒嗆「預謀、故意剝奪他人生存權利的人，自己的生存權利也該被剝奪，沒什麼好爭辯的！」

馬國女大生雙親抵台認屍 母一路上悲痛哭泣│中視新聞 20201102

謝宗學昨晚在自己臉書《Dr. E小兒急診室日誌》發文表示，支持廢死的理論，不外乎死刑不能減少犯罪率、可能會有冤獄、加害者也有基本人權等，只是他總是納悶，不斷保障加害者的人權，那被害者的人權在哪裡？還是因為被害者已經死亡了，所以也不用討論所謂的人權問題？看了很多支持廢死的論述，沒有一個對「保障被害者人權」有令人信服的說明，通常都特意閃躲這個問題。

謝宗學說「我也有女兒」，所以看到被虐殺女大生父母的哭泣能感同身受，不必再提那些高傲的數據、理論或寬恕，只有讓加害者親身嚐嚐被害者死前的驚恐和痛苦，才是平衡的處置；不用再說些清高的理論，預謀、故意剝奪他人生存權利的人，自己的生存權利也該被剝奪，沒什麼好爭辯的！

對於有些人認為死刑是很原始、不先進的想法，謝宗學強調，處死罪證確鑿的犯人無法降低犯罪率，但確實可以還給被害者「公平」，可以給被害者家屬最好的「慰藉」，保障被害者最後的「人權」。他說從高中參加演辯社，廢死議題就是基本的辯論題目，直到現在這個議題仍在台灣爭論不休，但看到被害者父親來台前受訪時表示，這是他第一次來台灣，也是最後一次來台灣；母親則稱，希望嫌犯一命賠一命，完全能體會父母的憤怒與不捨。

(中時新聞網)