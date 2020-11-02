長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生遭隨機性侵殺害棄屍，事發後，該路段因路燈不足太暗引發討論，各界紛紛呼籲希望能改善。對此，律師呂秋遠表示，對於此案請不要再扯男人的動物性、晚上不要走在暗處、女生要結伴才安全、衣服穿多一點才不會財不露白之類的，「這真的是鬼話」。

呂秋遠在臉書指出，這件悲劇及千千萬萬的其他鬼故事，已經證明在家會被闖入、走路會被擄走、穿得多一樣被覬覦，這些被害人就是遇到了，不論他們的日常做什麼選擇，這些人要攻擊就是會動手。雖然台灣有刑法、性侵害犯罪防治法、性別平等教育法、性別工作平等法、家庭暴力防治法等等，可是從三個面向來看，還是有努力的空間。

首先是教育，呂秋遠表示，現在還有許多老師在處理性別平等議題時綁手綁腳，因為一旦談了敏感議題，家長可能會向學校投訴、向教育局檢舉，還停留在民國初年的想法，如果學校只能屈服家長在性別平權上的勒索，就無法好好落實性別教育。

其次是人力與待遇，不論是老師、社工、警察，都面臨「如果要真正落實所有保護機制，認真對待處理每件申訴，就會人力不足」的問題，在預防犯罪上，給錢與給人都是必要的，如果只是批評，但不去思考欠缺的資源，悲劇還是會持續發生。

至於法律部分，呂秋遠指出，內政部至今還沒提出跟蹤騷擾防治法的官方版本，只有不同立委或黨團提出草案，意味這套法案，目前沒有排進委員會審理的可能，立法還是遙遙無期。

呂秋遠表示，目前對於無故跟蹤、騷擾，如果「查證屬實」才能依《社會秩序維護法》，裁罰3000元以下罰鍰或申誡，但這要證據，而因個人隱私，監視錄影器不能隨便調閱，且有部分警察同仁，對於這類案件根本興致缺缺，因為績效低、蒐證難，何況這麼多案件堆積如山，要警察怎麼辦？3000元？還可以向法院申訴，哪個被告會真的害怕？

呂秋遠認為，現在最需要做的就是立法，許多立委都已提出立法版本，徐國勇部長今年三月也承諾，在半年內提出草案，但至今都沒有下文，若這項草案通過，至少可以針對目前法無可治的某些騷擾行為，例如監視、跟蹤、撥打無聲電話、濫用個資代購貨物等，請警察勸阻或罰鍰，若再犯就可請法院發出禁制令，讓這些人不能再靠近，否則警方可依違反禁制令罪，以現行犯逮捕或函送地檢署。

呂秋遠喊話內政部與立法院，加油好嗎？社會安全網要靠每個人幫忙，但也請補齊社工與警察人力，並提高相關待遇，法律也要適當備齊，至少應該盡力，讓下一個犧牲者不要再出現。1993年，鄧如雯殺夫案催生了家庭暴力防治法，「現在的悲劇，可以讓我們得到什麼啟示？」

(中時新聞網)