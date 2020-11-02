根據《The Athletic》記者席弗、霍林格聯合爆料，陣中已有厄文、杜蘭特兩大球星的籃網，目前提前鎖定老鷹23歲小將約翰柯林斯，因為席弗認為柯林斯的打法跟籃網現在陣容非常匹配，「他能打低位，又能投三分，正是籃網所需要的人！」

「柯林斯上季違反聯盟禁藥規定，遭到禁賽25場，但他沒有嚴重的傷痛歷史，」席弗表示，「儘管想要從老鷹那邊挖來柯林斯的交易，勢必耗光籃網內線板凳深度，可是籃網新總教練納許可以多元性使用他，甚至讓他打小球陣容的中鋒。」

柯林斯在2017年第19順位被老鷹選上，卻在上季迎來生涯爆發年，場均21.6分、10.1籃板及1.6火鍋，投籃命中率5成83、三分命中率4成01、罰球命中率8成皆創生涯單季新高，要不是他待在老鷹，這種數據早已進入全明星賽。

其實早在今年交易截止日前夕，籃網就對柯林斯產生招募興趣，如今他們擁有更多籌碼可以換來柯林斯，霍林格表示，「賈瑞特艾倫、庫魯茲與今年首輪選秀權都是籃網可以給出的籌碼，假如老鷹感覺還不滿意，籃網甚至可以附上丁維迪。」

(中時 )