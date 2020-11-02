大陸製造業活動持續擴張，財新公布，10月中國製造業採購經理指數為53.6，較9月回升0.6個百分點，為2011年2月以來最高值，並高於市場預期52.8，顯示製造業景氣狀況改善明顯。

隨疫情影響逐步消退，製造業供需兩旺，新訂單指數繼續在擴張區間內大幅攀升，創2010年12月以來新高，反映市況繼續從年初的疫情中復甦。外需雖然連續三個月位於擴張區間，但擴張幅度顯著放緩，表明海外疫情反覆對外需產生較明顯抑制。

新訂單量增加對產能進一步構成壓力，企業的積壓業務量持續上升，工作積壓率與9月幾乎持平。但企業對增加用工仍然保持審慎，就業指數連續兩個月處於擴張區間，但仍僅略高於50，表明儘管市場恢復良好，但仍有為數眾多的企業出於控制成本的考慮暫時未增加員工人數。

外界分析，隨著大陸疫情形勢趨穩，經濟修復依然是目前宏觀經濟的主線，經濟恢復還將持續數月是大概率事件。但同時外部環境仍有諸多不確定因素，海外疫情的反覆對出口仍有抑制，就業的完全恢復也有賴於更強、更持久信心度的建立，後疫情時期貨幣和財政政策的常態化還需謹慎。

(工商 )