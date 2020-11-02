人幣中間價升值182基點 10:452020/11/02 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣中間價連升兩日，升至近一周高。人民幣兌美元中間價2日報6.7050，較上日6.7232，升值182個基點或0.27％。 此外，人民銀行今日將進行人民幣（下同）500億元7天期逆回購操作，完全對沖今日到期規模。 本周公開市場共有5,100億元逆回購到期，其中今日到期規模500億元。此外，11月MLF到期總量為6,000億元，其中首筆到期日為5日，規模4,000億元。 (工商 ) #基點 #今日 #升值 #人幣 #中間價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》需求疲軟擔憂 紐約期棉續挫 10:172020/11/02 財經 中藥材漲潮 天價牛黃1公斤172萬 04:102020/11/02 兩岸新聞 南二都十月買賣移轉棟數 三民區、永康區續居寶座 10:452020/11/02 財經 法人按讚 晶碩桂盟權證搶眼 04:102020/11/02 證券．權證 路人捕獲野生范冰冰照片瘋傳 紅毯神顏不見了 00:032020/11/02 娛樂 《讀者》雜誌11月號 論古談今盡收其中 04:102020/11/02 投資理財 中壽穩盈得利保單 擁保險投資雙優勢 04:102020/11/02 專題周報 《金融》美總統大選在即 善用指數權證賺機會財 10:172020/11/02 財經 操盤心法－等待美大選結果與個別營收表現 04:102020/11/02 證券．權證 《期貨》三大期指聯袂揚升 11月台指期開高61點 09:092020/11/02 財經 財經熱門新聞 大選後美股會崩？專家爆散戶砍光 恐犯下大錯 - 財經 美國大選各套劇本 1結局台股至少被殺到年底起不來 - 財經 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 全球瘋美大選 賭盤飆破370億 最後一周7成押「他 」 - 要聞 想買台積電小心！下300股變300張 違約交割2大補救曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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