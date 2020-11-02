人民幣中間價連升兩日，升至近一周高。人民幣兌美元中間價2日報6.7050，較上日6.7232，升值182個基點或0.27％。

此外，人民銀行今日將進行人民幣（下同）500億元7天期逆回購操作，完全對沖今日到期規模。

本周公開市場共有5,100億元逆回購到期，其中今日到期規模500億元。此外，11月MLF到期總量為6,000億元，其中首筆到期日為5日，規模4,000億元。

(工商 )

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