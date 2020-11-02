今年10月份高雄買賣移轉棟數出爐，高雄10月建物買賣移轉棟數為3223棟，月減8％，年增4.4％，高雄三民區以449棟，續擁冠軍寶座，累計高雄前10月總交易量為30,252棟，年減幅為2.7％。台南10月買賣移轉棟數為1860棟，月減12.7％，年減11％，永康區10月移轉292棟，繼續掄元，累計台南全年總交易量為18,723棟，年減約2.8％。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐2日分析指出，今年房市因熱錢豐沛，房貸條件佳，因此，房市買氣爆發，多少讓賣方姿態轉硬，議價空間縮小，自住族群無力追價，買氣趨緩，加上央行示警之後，銀行針對置產族承貸條件轉向謹慎，以抑制投資炒作交易，不過，對於自用族群影響應不大，估計年底前的交易量呈和緩成長。

台灣房屋高雄明誠龍勝加盟店東馮紹清表示，高雄10月移轉量是反應9月交易，而9月可能受連假補班，銷售日縮減少，讓部分行政區交易數字小幅下修。

他說，鳳山在9月時的移轉量基期較低，10月數字些微上揚，讓月增幅較明顯，整體來說，低利房貸的推波助瀾，加上高雄車站百億新都心計畫，中博高架橋將於明年初拆除等建設利多，確實讓高雄房市表現續熱，高雄車站前站與三民區後驛商圈沿線串連，一直整合到博愛特區的便利生活機能，更推動原本就很熱的三民區交易表現。

馮紹清認為，10月開始進入房市傳統旺季，一直到農曆年前，可望透過疫情可控性提升等利多，國人安心指數上升，讓傳統不動產買盤決策效應出現，房市將再現一波高峰。

至於台南10月移轉月減幅明顯，台灣房屋台南永康加盟店東楊倉銘指出，疫情產生的報復性購屋效應趨緩，投資人目前放慢腳步，轉為理性觀望，應是影響因素之一。

不過，他說，台南持續受南科議題、台南高鐵特區開發等建設利多，帶動台南整體價量表現，還算穩定，尤其永康是距離南科最近，交通、生活機能也最便利的區域，新建案也不斷推進，相信農曆年前將由首購、剛性需求為主要支撐，交易將再次升溫攀高。

(工商 )