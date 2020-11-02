民進黨立委羅美玲 (吳家豪攝)

近日馬來西亞籍的台南長榮大學女大生在台遇害，後查出該女曾前往派出所報案，員警卻未開出報案三聯單，處理過程有瑕疵。內政部長徐國勇今日於立院內政委員會備詢前受訪表示，警方確實在報案、備案以及發言有疑義，因此將警政人事先行調整，未來相關職務會再視情況調整。

此案發生後，台南歸仁分局長楊慶裕已調整為內勤職務，台南市警察局長詹永茂也自請處分。

徐國勇表示，針對校園安心機制，婦幼隊、少輔隊都有和學校聯繫，警察基本不進校園，除非學校請求獲同意，而校園附近的治安熱點，都會加強巡邏。

馬來西亞籍的民進黨立委羅美玲指出，案發前警方和校方根本沒有聯繫，徐國勇坦承，當天案發前，房東的女兒有陪同女學生報案，而學校和警政單位的橫向聯繫的確有斷層。

羅美玲質問，外籍生、僑生在台遇到狀況該如何處理？徐國勇回應，會要求警政署、移民署關心處理，會請他們要求基層通報、聯繫更加密切。

羅美玲指出，全台路口監視器共18萬餘部，當中可增設車牌辨識功能監視器有11萬多部，但僅30％有增設。而宜蘭、嘉義、屏東、花蓮，到目前都還沒建置車牌辨識系統。徐國勇說，如果沒有車牌辨識功能，會用人工辨識，若要更新，會牽涉預算問題，將來會協助地方處理。

(中時 )