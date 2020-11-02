輕颱閃電環流及季風影響 綠島蘭嶼船班停航 10:442020/11/02 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 交通部航港局東部航務中心報告指出，受到輕颱「閃電」外圍環流及東北季風影響，台東往返綠島的船班11月3日及4日全停駛。(圖為本報資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交通部航港局東部航務中心報告指出，受到輕颱「閃電」外圍環流及東北季風影響，導致風浪過大，台東往返綠島的船班11月3日及4日全停駛，11月5日船班將再視風浪影響程度，由船長決定是否開航。 同樣受影響的，還有台東往返蘭嶼的船班，11月4日也全數停駛，11月6日將再視風浪影響程度，決定是否開航。 此外，中央氣象局也發布長浪即時訊息，目前台東已觀測到浪高2米左右的長浪，呼籲民眾要注意。 (中時 ) #影響 #航班 #台東 #蘭嶼 #輕颱 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 閃電颱風滯空2天「侵台有變數」 一周天氣出爐這天起防大雨 21:362020/11/01 生活 閃電各國預測向西機率高 賈新興：明後天是拐彎關鍵 13:232020/11/01 生活 推廣藍色公路低碳旅遊 騎幻夜派對熱鬧登場 13:442020/11/01 旅遊 雲端＋資通訊發表會 11／25首發 04:102020/11/02 投資理財 德法疫情恐封城 鋼鐵業：暫無影響 04:102020/11/02 證券．權證 低頭族變抬頭族 屏東風箏節周末登場 04:102020/11/02 地方新聞 減班休息微增 金屬機電、運輸倉儲、旅行社等影響居多 12:422020/11/02 生活 《產業》ITF旅展飯店買氣續旺 3業者單日業績續破千萬 08:182020/11/02 財經 今晚起連雨3天！閃電颱風路徑出爐 周四五影響台灣 07:572020/11/02 生活 每期無薪假人數仍破萬 安心就業計畫補助延至明年6月底 09:372020/11/02 生活 生活熱門新聞 今晚起連雨3天！閃電颱風路徑出爐 周四五影響台灣 - 生活 見長榮女大生遭擄殺心碎 名醫怒嗆廢死：沒什麼好爭辯 - 生活 台南米糕名店花30秒裝一碗 影片曝光網罵根本裝忙：再好吃也不去 - 生活 自導自演被拖吊？女違停粉筆畫馬路 網諷：三寶顛覆三觀 - 生活 馬籍女大生遭殺害扯「不要走在暗處」 律師：真是鬼話 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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