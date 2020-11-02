交通部航港局東部航務中心報告指出，受到輕颱「閃電」外圍環流及東北季風影響，導致風浪過大，台東往返綠島的船班11月3日及4日全停駛，11月5日船班將再視風浪影響程度，由船長決定是否開航。

同樣受影響的，還有台東往返蘭嶼的船班，11月4日也全數停駛，11月6日將再視風浪影響程度，決定是否開航。

此外，中央氣象局也發布長浪即時訊息，目前台東已觀測到浪高2米左右的長浪，呼籲民眾要注意。

(中時 )