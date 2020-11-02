根據最新經濟數據，日本採購經理人指數(PMI)受到積弱不振輸出需求，新企業表現不佳，以及急速惡化失業率衝擊，10月份繼續維持在1年半新低點。

日本10月PMI中，儘管出口訂單數字表現脫俗，並創下兩年來新高，但在疫情全球持續肆虐下，還是難力挽狂瀾。日本這個全球第3大經濟體，第2季經濟表現堪稱是二戰後最差一段時期，企業活動力有氣無力以及家計支出縮手，都將難把日本景氣，再推回至以往美好時光。

事實上，這次Jibun銀行統計的日本10月PMI指數為48.7，雖較9月增加1個大點，亦較5月約莫38點有長足進步，但還是在50點擴張與緊縮分界點之下，並已長達一年半時間不能翻身至擴張區。

參與日本政府製作PMI的英國IHS Markit諮詢顧問公司表示，出口訂單成長是這次PMI指數能不衰退主要推手，但更加急速惡化的10月就業市場，頗令人擔憂。

不過，這份PMI數據中，未來輸出指數卻創下3年半來新高，可預見客戶未來需求增加方面，還是很受這些受訪經理人所期待。日本也將於11月16日公布最新一季經濟成長數字，外界樂觀認為，今(2020)年以來，已連續3季都衰退經濟成長數字，這一次可望會出現成長。

PMI採購經理人指數，類似製造業體檢表，為經濟領先指標中一項重要數據。藉此，可衡量製造業在生產，新訂單，產品價格，存貨，就業市場，訂單交貨，新出口訂單和進口等狀況。故不僅是衡量國際總經指標之一，亦對預測一國經濟活動有重要參考作用。

(時報資訊)