聯電(2303)看好明年第一季續旺，預計8吋產能不足將延續到明年。聯電ADR周五下跌2.57%，今開小跌0.1元為30.6元，一度回探30元關卡，目前暫守住30元大關。

聯電10月31日舉行運動家庭日，總經理簡山傑表示，目前看來第四季跟明年第1季，展望都不錯，未來營運將一年比一年好。

簡山傑指出，目前8吋產能不足，價格話語權也會較佳，今年有針對客戶額外增加的需求調漲價格，明年在8吋價格有調漲，12吋價格則持穩。整體來看，目前8吋產能嚴重不足，此情況確定會延續到明年。

擴產計畫方面，聯電預計12吋產能將持續擴充，最先進的28奈米製程也會明顯增加，並對併購採取開放態度。

聯電ADR周五收低，收盤5.3美元，跌0.14美元，跌幅2.5%，換算每股為台幣30.66元。聯電周五在台股收盤價為30.7元，外資大幅賣超69846張，累計四個交易日連續賣超共計132652張。

聯電上周四下午法說會，公布雙利多，就美國司法部起訴公司違反聯邦營業秘密保護法案件，已與司法部達成和解，以及法說會公布第3季亮麗財報，但上周五股價開高走低，法說會後股價壓回。

聯電法說會後，外資看法不一，雖多看好營運，但一家亞系外資以聯電與美光的訴訟案不排除再有裁罰等變數為由，將聯電評等由買進降至「減碼」，目標價降為29元。

聯電第3季財報普遍優於外資預期，與美國司法部的營業祕密訴訟案以6000萬美元和解。對於聯電與美國司法部就營業秘密保護案達成和解後之發展，外資則持不同看法。

亞系外資認為，聯電與美國司法部的訴訟案雖以承認侵害營業秘密，達成和解，但在美中科技角力之下，美國司法部的裁罰可能只是第一步，後續與美光的民事訴訟中，美光恐要求賠償，另一方面，聯電承認協助福建晉華竊取營業秘密，在訴訟中的證人角色，恐將增加中國官方疑慮，對其中國大陸的事業帶來考驗。雖上修聯電今、明、後年獲利預測4%-12%，考量上檔有限，建議減碼，目標價由31元降為29元。

(時報資訊)