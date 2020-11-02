馬來西亞籍女大生不幸遇害，死者父母哀慟逾恆來台，令人鼻酸。國民黨前副祕書長蔡正元今天在臉書以「道歉」為題發文，斷言雖然從蔡總統、台南市長黃偉哲等大官小官紛紛道歉，但死者家屬將受到第二次傷害，因為台灣已病得不輕，非常重視殺人犯的人命，法官不會判這種殺人犯死刑，就算判了也沒有法務部長敢執行。

蔡正元說，馬來西亞籍女大生不幸遇害，台灣從總統蔡英文、台南市長黃偉哲等一堆大官小官紛紛道歉。這是今年第二件馬來西亞女大生遇害，但只有道歉這一件，這位遇害女大生與人無怨無仇，純粹是隨機遇害，死前的無助和驚恐，絕對不是大官小官能體會的。如果再對馬來西亞人講「Taiwan can help」，他們的反應一定是「Taiwan can hurt」。

他說，遇害女大生是客家人，不是馬來族人，跟台灣客家人完全相同；女大生的母親令人心酸的哭泣，要求絞死隨機殺人犯，讓殺人犯稍稍體會女大生死前的無助和驚恐，這個要求合情合理，但台灣做不到，而且還會二次傷害。

蔡正元表示，因為台灣人也病得不輕，非常重視這種殺人犯的人命，道德發狂到可以教化這種殺人犯，從蔡英文以下的民進黨政客，都是廢死教的教徒，到時候會搬出兩公約，胡亂解釋當擋箭牌。法官那敢頂撞這些政治勢力，判這種殺人犯死刑？判了也沒有法務部長敢執行。

蔡正元酸說，女大生母親痛徹心扉的要求，台灣很難做得到，台灣會想得到補償的方法，可能是提名她的家人當立委吧！不知道這算不算Taiwan can help？

(中時 )