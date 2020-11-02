豐興廢鋼和鋼筋產品調漲 每公噸漲300元 10:452020/11/02 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在國際廢鋼原料價格上漲激勵下，豐興（2015）2日開出的本週內銷盤價，調漲廢鋼和鋼筋價格，每公噸都漲300元，型鋼產品則維持平盤。 豐興調漲本週價格後，廢鋼每公噸收購牌價為7,900元，鋼筋每公噸牌價為15,900元，型鋼每公噸牌價維持20,100元。 (工商 ) #豐興 #調漲 #本週 #廢鋼 #鋼筋 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中藥材漲潮 天價牛黃1公斤172萬 04:102020/11/02 兩岸新聞 外銀點金 雙元貨幣可短打 04:102020/11/01 財經要聞 權證星光大道－申豐 Q3獲利戰新高 04:102020/11/02 證券．權證 德法疫情恐封城 鋼鐵業：暫無影響 04:102020/11/02 證券．權證 《鋼鐵股》豐興廢鋼、鋼筋各漲300元 連2周開高 11:082020/11/02 財經 天氣涼 來一場蟹逅好食光 04:102020/11/01 產業．科技 《鋼鐵股》允強前3季每股賺1.15元 鎳價有撐穩毛利率 11:252020/11/02 財經 廣州城市更新 釋放發展潛能 04:102020/11/02 兩岸新聞 高教工會踢爆 7成私校27年未調兼任教師鐘點費 11:322020/11/02 生活 《晨間解盤》選前跌、選後漲機會較大(倫元投顧提供) 08:182020/11/02 財經 財經熱門新聞 大選後美股會崩？專家爆散戶砍光 恐犯下大錯 - 財經 美國大選各套劇本 1結局台股至少被殺到年底起不來 - 財經 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 全球瘋美大選 賭盤飆破370億 最後一周7成押「他 」 - 要聞 想買台積電小心！下300股變300張 違約交割2大補救曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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