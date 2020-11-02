港股上周累計跌811點，今早開高過百點。恒指開高167點，報24,274點；國企指數開高60點，報9,820點。

騰訊開高0.3％，報593港元。阿里巴巴開高1.8％，報298.4港元。友邦開高1.7％，報74.3港元。中移動開高1.2％，報47.7港元。

(工商 )

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