恒指開高167點 阿里開高1.8％ 10:452020/11/02 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股上周累計跌811點，今早開高過百點。恒指開高167點，報24,274點；國企指數開高60點，報9,820點。 騰訊開高0.3％，報593港元。阿里巴巴開高1.8％，報298.4港元。友邦開高1.7％，報74.3港元。中移動開高1.2％，報47.7港元。 (工商 ) #港元 #恒指 #早開 #高過 #國企指數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 A股三大指數開高 深成指微漲0.25％ 10:202020/11/02 財經 《期貨》三大期指聯袂揚升 11月台指期開高61點 09:092020/11/02 財經 大選＋Fed例會 美股最關鍵一周 04:102020/11/01 財經要聞 《半導體》外資周賣6萬張 台積電精神不濟 10:512020/11/02 財經 日盛投顧看本周指數區間12,200-12,800點 09:202020/11/02 財經 《產業》ITF旅展飯店買氣續旺 3業者單日業績續破千萬 08:182020/11/02 財經 台股拚重返季線 大立光營收是關鍵 04:102020/11/01 專題周報 2022才有旅遊泡泡 旅行社恐倒逾半 04:102020/11/02 生活新聞 F-5E失事怪馬英九 陸媒：民進黨又甩鍋 09:482020/11/02 政治 獨〉讓超值更超值！初魚鐵板料亭敦北店開賣 09:152020/11/01 旅遊 財經熱門新聞 全球瘋美大選 賭盤飆破13億美元 最後一周7成押「他 」 - 財經 大選後美股會崩？專家爆散戶砍光 恐犯下大錯 - 財經 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 打炒房！內政部全台大稽查 - 財經要聞 - 工商時報 美大選前 台積電爆新進度？赴美廠長敲定竟是「他」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。