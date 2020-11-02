長榮女大生遭姦殺 遇害地前1小時畫面曝光 網看完暴怒（翻攝Dcard）

長榮大學為哀悼遇害鍾姓女大生，在校園中設立追思牆。（摘自長榮大學網站／蘇育宣翻攝）

台南長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生遭擄殺，消息傳開後各界罵聲頻傳，而兇手梁育誌供出9月曾擄人未遂，曾有前案卻仍讓兇手在一個月後奪走一條人命，輿論全在檢討校方與警方在前案的處置。一位男大生更在Dcard上發出鍾女遭擄走事發地前一小時的路況影片，還原當時現場狀況，網友看完全都罵翻。

而此起事件發生在10月28日，鍾姓女大生在晚間8時47時被監視器拍攝到最後的身影欲返家，卻在經過台鐵高架下便道時，遭埋伏多時的梁嫌用麻繩勒脖，拖到車上性侵後將其勒斃。

據了解，在命案發生後，不少學生及網友在網上熱烈討論，紛紛指控鍾女走的那條便道已長久無路燈照明。也有男大生在網上PO文，早在半年前就打過市民專線反應未果；更有女大生在9月底傳出擄人未遂事件時，就寄信向校方反映便道路燈問題，卻遭校方以「無管理權 」為由，消極處置。

日前又有學生在Dcard貼出一段「事發地前一小時」的行車紀錄器影片，影片中可清楚見到時間為28日晚間7時54分，這位同學在案發前騎車湊巧行經這條便道，可以明顯發現道路除了機車車燈照亮的部分外，完全看不見任何一隻路燈在運作著，道路漆黑一片。

影片曝光後間接證實這條便道的漆黑日常，學生紛紛痛罵，「學校說好不放棄任何一隻羊，卻忽視安全問題，讓學生在路上成為待宰的羔羊」、「說有多黑就有多黑」。

(中時新聞網)