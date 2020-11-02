家庭若有婆媳問題，往往造成中間人相當為難。一名男網友就說家裡存有婆媳問題，他的媽媽經常抱怨他老婆不是，而他老婆對待婆婆也時常不禮貌，兩人糾紛他都選擇忽視，但近日觀察監視器發現，他媽媽因為移動了水果，遭到他老婆言語羞辱，事後還辯解「不這麼兇、這麼酸妳媽根本聽不懂。」

該網友在論壇《mobile01》發文表示，由於他的媽媽會私自拿信件的試用品和月曆，還常常拿別人家的媳婦來做比較，因此妻子和媽媽之間關係很不好，他和二個小孩都是夾心人，而媽媽也常打老婆的小報告，抱怨平時如何對她不尊敬等等，兩人勸不聽也說不動，所以對於兩人的糾紛只能睜一隻眼閉一隻眼。

該網友說，近日接到媽媽的哭訴電話，調閱監視器後發現妻子當著兒子的面教訓婆婆，過程用近似霸凌的言語羞辱，原因只是婆婆移動了她買的水果，「看到影片後我心都碎了，多希望是我媽出言不遜但不是，再怎樣也是生我的母親，平時已經爲了怕老婆不高興，出遊都是把媽媽丟在家裡，平時活動也都是只有和老婆及兩個小孩出門，媽媽平日假日都是一個人在家，晚輩再怎麼樣也該讓點長輩。」

該網友事後有跟妻子溝通這種小事可以好好說，但妻子竟回應「不這麼兇、這麼酸妳媽根本聽不懂。」接著妻子說無法和婆婆住在一起，後來的溝通態度也都變得很強硬，他已經做好做壞的打算就是離婚。

(中時新聞網)