台灣最近幾年不斷發生虐童事件，女星嚴立婷身為母親，對台灣法律約束也漸漸感到疑惑，近期虐殺兒童的案件判決出爐，讓她感到相當憤怒，忍不住發文怒批大部分法官都變恐龍，還諷刺法官是被耽誤的考古學家，引來大批網友附和推爆：「台灣的法律令人心寒無言」。

嚴立婷在臉書發文指出，當學生就該認真學習，當老師也該好好教育英才，更引用古語「在其位，謀其政」，認為就算無法完全做到，但身為人類起碼要無愧於心，但卻看到許多例外，就像是現在的法官大部分都變成恐龍，「難道都是被法官耽誤的考古學家嗎？」

嚴立婷更狂酸，「不用浪費生命考古了，去烤肉會不會快一點！」她質疑如果無法像包青天一樣果決判案，那還當甚麼法官，字裡行間充滿憤怒，她對法律的失望溢於言表，不少網友都認同她的說法，紛紛激動留言，「法律到底還能幹嘛」、「都不知道到他們當法官的初心在哪兒」。

在 Instagram 查看這則貼文 嚴立婷（@love_mytwbaby）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 1 日 上午 3:01 張貼

然而也有網友指出，其實判決結果不完全是法官的問題，「有時候是檢察官的證據不夠或錯誤，並不是都法官的問題」、「我不知道你有沒有讀過法律，因為基本上一般人應該很難理解，我真心覺得你這種以偏概全的誤導，也是為什麼大家會如此輕視你們演藝人員的原因，所以我覺得這不是一個爭取曝光的方法」。

(中時新聞網)